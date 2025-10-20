المركزي العراقي يمنح ترخيصاً لبنك "نيشتمان" في اقليم كوردستان

شفق نيوز- اربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن بنك "نيشتمان" الحكومي التابع لها حصل على ترخيص رسمي من البنك المركزي العراقي.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوزن أن "بنك نيشتمان بات معترفاً به رسمياً من قبل البنك المركزي العراقي".

وأشارت إلى أنه "يمكن للموظفين العاملين في البنوك التجارية التابعة للوزارة والراغبين بتحويل رواتبهم إلى بنك نيشتمان، ملء الاستمارة المخصصة عبر الرابط المرفق، تمهيداً لإجراء المقابلات اللازمة لاحقاً".