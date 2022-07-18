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المحكمة الاتحادية ترد شكوى ضد إرسال "200 مليار دينار" إلى إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-18T16:28:32+0000
المحكمة الاتحادية ترد شكوى ضد إرسال "200 مليار دينار" إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز / ردت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاثنين، الدعوى المقدمة ضد إرسال 200 مليار دينار من الحكومة الاتحادية إلى إقليم كوردستان.

وكانت الدعوى المسجلة في المحكمة الاتحادية، ضد رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، تطالب بإيقاف إرسال جزء من ميزانية إقليم كوردستان، والتي تبلغ نحو 200 مليار دينار شهرياً.

ومع رفض هذه الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية، يمكن للحكومة الاتحادية في بغداد، مواصلة إرسال هذا المبلغ الى إقليم كوردستان، لسد رواتب موظفي الإقليم.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، قد أكد في وقت سابق أن الحكومة الاتحادية، كما لم ترسل مستحقات الإقليم الشهرية والبالغة 200 مليار دينار، لمدة 14 شهراً منذ عام 2020.

وتتطلب الرواتب الشهرية الإجمالية، لموظفي إقليم كوردستان، نحو 616 مليون دولار، ويتم توفيرها بشكل عام على النحو الآتي: الإيرادات النفطية 350 مليون دولار، الإيرادات الداخلية 128 مليون دولار، الأموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية (200 مليار دينار) 138 مليون دولار، وفقا لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان.

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