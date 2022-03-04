المجلس الاقتصادي الأعلى في كوردستان يعقد اجتماعاً طارئاً

شفق نيوز/ يعقد المجلس الاقتصادي الأعلى في اقليم كوردستان اجتماعاً طارئاً لمناقشة ثلاثة مواضيع.

وأبلغ مصدر حكومي وكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع سيناقش قضية رواتب موظفي اقليم كوردستان، وتباين سعر الدولار الأمريكي في أسواق الإقليم، إضافة للوضع الاقتصادي في كوردستان".

وشرعت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان يوم الأحد 27 شباط المنصرم بتوزيع الرواتب على العاملين في القطاع العام بنفس الآلية المعتمدة للأشهر السابقة ومن دون استقطاع.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قرر في شهر حزيران الماضي صرف 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب موظفي الاقليم الشهرية.

ويؤكد مسؤولون حكوميون في كوردستان انه من دون هذا التمويل الشهري الذي ترسله بغداد الى الاقليم فإنه من الصعوبة بمكان صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين كاملة ومن دون استقطاع.

وتوفر حكومة الإقليم باقي المبالغ لصرف الرواتب من الإيرادات المالية الداخلية في كوردستان.