امريكا تؤكد لنيجيرفان بارزاني اهمية تحالفها وشراكتها مع العراق وكوردستان في المنطقة

شفق نيوز/ أكد وفد من الكونغرس الأمريكي، اليوم الأحد، لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على أهمية التحالف والشراكة بين العراق ومن ضمنه كوردستان مع الولايات المتحدة في المنطقة.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان اليوم، أن رئيس نيجيرفان بارزاني اجتمع في اليوم الثالث لمؤتمر ميونيخ الأمني، مع وفد من أعضاء الكونغرس برئاسة عضو الكونغرس مايكل تورنر.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث علاقات الولايات المتحدة مع العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع في العراق والأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد وآخر تطورات المباحثات بينهما لحل الخلافات.

ووفقا للبيان، فإن الوفد أعرب عن دعم الكونغرس الأمريكي المستمر للعراق وإقليم كوردستان، مؤكداً أن الولايات المتحدة تنظر إلى العراق وإقليم كوردستان باعتبارهما حليفاً وشريكاً مهماً في المنطقة.

ومن جانبه، عبر الرئيس نيجيرفان بارزاني عن شكره للكونغرس الأميركي على دعمه المستمر للعراق وإقليم كوردستان. كما جرى خلال اللقاء بحث التهديدات الإرهابية على المنطقة ومسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك.

الى ذلك اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، قبل ظهر اليوم السبت في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، مع سيليست والندر مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، وبحث معها الأخطار والتهديدات الأمنية في العراق والأوضاع المعقدة لمنطقة الشرق الأوسط.

وذكر بيان ثان صادر عن رئاسة الاقليم، أن الجانبين اتفقا في الرأي بأن الأمان والاستقرار الأمني والسياسي للعراق وإقليم كوردستان مهمان للمنطقة، وبينما يشكل المزيد من تفاقم تداعيات الحرب في غزة تهديداً وخطراً على المنطقة، يجب أن يبذل العراق كل جهده لتلافي الانزلاق والتورط في المشاكل وأن يلقي بثقله على مواجهة الإرهاب وتهديدات وخطر داعش.

ونوه البيان إلى أنه في محور آخر من الاجتماع، جرى بحث الآثار والتأثيرات السلبية لاستهداف ومهاجمة قوات التحالف الدولي في العراق وإقليم كوردستان. وفي هذا الصدد جرى التشديد على ضرورة قطع الطريق على تلك التصرفات التي تهدد الوضع امن واستقرار وسيادة البلد.

التعاون المشترك الأمني بين أمريكا والعراق في إطار الاتفاقية الاستراتيجية بين الجانبين، شكل محوراً آخر للاجتماع، وفقا للبيان.