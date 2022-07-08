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القضاء بإقليم كوردستان يُصدر أحكاما بحق إيرانيين وعراقي لتعاطيهم المخدرات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-08T12:29:30+0000
القضاء بإقليم كوردستان يُصدر أحكاما بحق إيرانيين وعراقي لتعاطيهم المخدرات

شفق نيوز / أعلنت مديرية أسايش إدارة منطقة "گرميان" في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن محاكمة ثلاثة متهمين بينهم ايرانيان أدينوا بتهم تعاطي المخدرات.

وقالت المديرية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، انه "قبل أشهر ألقت قوات مديرية أسايش كرميان القبض على ثلاثة متهمين بتهمة تعاطي المخدرات وبعد عرض القضية على قاضي التحقيق وبعد عدة جلسات محاكمة وتقديم جميع الأدلة والاعترافات للمجرمين حُكم عليهم بشكل نهائي من قبل رئاسة محكمة جنايات كركوك / كرميان".

واضاف البيان أن "المذنبين هم (أ. م.) من مواليد 1984، واعتقل بتاريخ 1/3/2022 بتهمة تعاطي المخدرات بموجب المادة (26) من القانون رقم (1) وحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر، أما المذنب الثاني فهو (س. ش. س) من مواليد 1966 مقيم في إيران، وأوقف بتهمة تعاطي المخدرات بتاريخ 31/3/2022 بموجب المادة (30) ج من القانون رقم (ج) وحكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة المخدرات".

وتابع البيان أن "المذنب الثالث هو (س. س. ر) من مواليد 1990 ومقيم في إيران أيضاً، وأوقف بتاريخ 30/4/2022 بتهمة تعاطي المخدرات وحكم عليه بالسجن سنة واحدة".

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