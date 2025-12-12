"العلاقات أقوى مما مضى".. ممثلة كوردستان توضح طبيعة تفاهم كبير مع واشنطن

شفق نيوز- واشنطن

أكدت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في واشنطن، تريفا عزيز، يوم الجمعة، أن العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة "تبقى قوية ومتجذّرة في المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

جاء ذلك خلال احتفالية أقامتها ممثلية الإقليم بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، بحضور مسؤولين أميركيين ودبلوماسيين وممثلين عن المجتمع المدني والجالية الكوردية.

وقالت عزيز إن عام 2025 شهد خطوات مهمة في مسار تعزيز الشراكة مع واشنطن، أبرزها افتتاح أكبر قنصلية أميركية في العالم في أربيل، واعتبرته “تصويتًا واضحًا بالثقة في الإقليم والتزامًا طويل الأمد من الولايات المتحدة تجاهه".

وأضافت أن زيارة رئيس الوزراء مسرور بارزاني إلى واشنطن في أيار/مايو الماضي أسفرت عن اتفاقيات بملايين الدولارات مع شركات الطاقة الأميركية، ممهّدة لسلسلة وفود اقتصادية رفيعة المستوى إلى الإقليم، بينها وفد غرفة التجارة الأميركية لأول مرة برعاية مباشرة من الحكومة الأميركية، ووفد مجلس الأعمال الأميركي–الكوردستاني.

وأشارت إلى أن ممثلية الإقليم سهّلت أيضًا زيارات لوفود دينية وعرقية إلى أربيل، واستضافت للمرة الأولى "المأدبة الوطنية الأميركية للدعاء" في الإقليم، على أن تُعاد استضافتها في أبريل المقبل، مؤكدة أن "التعايش السلمي مع المكوّنات الدينية جزء أصيل من ثقافة وتاريخ كوردستان".

وفي استعراض لإنجازات حكومة الإقليم لعام 2025، قالت عزيز إن برنامج راقي وفّر كهرباء لمدة 24 ساعة لأول مرة لأكثر من 4.5 ملايين مواطن، أي 70% من سكان الإقليم. كما أشادت بمبادرة "حسابي" للدفع الإلكتروني لموظفي الدولة والمتقاعدين وذوي الإعاقة، إضافة إلى خلق 140 ألف فرصة عمل جديدة هذا العام.

وذكرت أن الحكومة أكملت 12 مشروعًا طارئًا للمياه، وبنت آلاف المدارس، وبدأت تنفيذ مشروع الحزام الأخضر في أربيل للتصدي للتغير المناخي، إلى جانب إنشاء أكثر من 5000 كيلومتر من الطرق، والشروع ببناء منتزه علمي ضمن معهد الابتكار في كوردستان.

وفي ختام كلمتها، أكدت تريفا عزيز تفاؤل حكومة الإقليم بالعام 2026، مشيرة إلى "الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة وخدمة مواطني كردستان وبناء مستقبل أكثر إشراقاً".