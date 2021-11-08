العسل الكوردي يزين متاجر السليمانية ويصدر إلى خارج كوردستان.. صور

شفق نيوز/ العسل الكوردي يزين بأنواعه المختلفة جزءاً كبيراً من محلات بيع المكسرات والحلويات في محافظة السليمانية، وعلى الرغم من أن غالبية نحاليه هم من "الهواة" فإن السليمانية تنتج سنوياً مئات الأطنان من العسل الصافي ذي المذاقات المتعددة والمتنوعة كتنوع الطبيعة فيها.

وكالة شفق نيوز، تجولت في أسواق السليمانية وتحدثت مع عدد من أصحاب متاجر بيع العسل، إذا يقول كامران احمد (33عاماً) صاحب متجر لبيع العسل منذ 13 عاماً إن "العسل الكوردي يمتاز بأنه من أجود أنواع العسل في العالم، وقد نال خلال السنوات الماضي المرتبة الأولى على مستوى دول العالم في مهرجانات العسل العالمية، لأن النحل في كوردستان يعتمد في إنتاجه على الأعشاب والورود والأشجار الطبيعية في الجبال" .

من جانبه، يُحدد كاك رزكار أهم صفات العسل الكوردي ويقول "يمتاز العسل الكوردي بتنوع طعمه ورائحته، فلكل نوع منه وقت معين لإنتاجه، ومن أبرز أنواعه عسل الرمان والصنوبر والبلوط والورد والقزوان والكالبتوز والحمضيات، وأنواع أخرى متنوعة".

ويردف رزكار بالقول، إن " النحالين في كوردستان يعتمدون في إنتاج النحل على النباتات البرية وينشئون المناحل في المناطق الجبلية لنقاء الجو فيها وخلو هوائها من التلوث، ويرتبون المكان الملائم للنحل كي يُنجز عمله ويزودنا بالعسل، فكلما ازداد الاهتمام به ازداد إنتاجه من العسل" .

وتشهد الأسواق في إلسليمانية إقبالاً كبيراً على العسل الذي يباع مصفى أو مع الشمع، ولأهميته ونظافة البيئة الخالية من التلوث الذي تُنتج فيه، ويلعب العسل الكوردي دوراً بارزاً في علاج كثير من الأمراض المستعصية، حتى أن الإقليم يصدر منه سنوياً كميات كبيرة إلى الخارج ومناطق العراق الأخرى".

فيما يقول الحاج شامار، إنه "لا يوجد في الإقليم مختصين بهذا المجال، بل غالبيتهم من الهواة"، مؤكداً أن "الشخص المتخصص في مجال النحل يمكنه أن يدير المنحل بشكل جيد" .

وكشف عن أهم مميزات النحل في كوردستان قلائلاً: "لكل سلالة من النحل صفاتها الخاصة بها، فنحل كوردستان يتميز بعدة صفات جيدة، فهي متأقلمة مع الجو وتتحمل قساوته، وتمتاز بفعاليتها في مجال جمع الرحيق وغيرها من الصفات الجيد" .

ويؤكد احمد، وهو احد تجار بيع العسل عن حاجة الإقليم إلى استثمارات كبيرة في مجال النحل للاستفادة من فوائده العلاجية، لافتاً بالقول، إن "العسل له كثير من الاستخدامات الطبية، لذا ينبغي علينا تطوير هذا المجال وتشجيع ذوي الخبرة من النحالين في الإقليم، وتوفير ما يحتاجونه من مستلزمات لتطوير إنتاجهم، ومن ثم إنشاء مشروع كبير للاستفادة من النحل والعسل في الإقليم للأغراض الطبية من خلال عرضه للاستثمار".

وتعتبر منطقة بيشدر التابعة لإدارة رابرين ومركزها قضاء رانية في محافظة السليمانية، احدى ابرز المناطق المنتجة للعسل ويوجد فيها الكثير من المناحل يتجاوز عددها 21 الف و 632 صندوق نحلي تعود لقرابة 8 الاف نحال, هذه المنطقة تنتج سنوياً ما يربو الى 100 طن من العسل سنوياً.

ويختار النحالون طبيعة صافية ونقية تكثر فيها الخضار والزهور، باعتبارها تستقطب النحل بشكل اكثر من مسافة 5- 6كم، إلا أن التكنولوجيا والصناعة ومخلفاتها اثرت بشكل سلبي على هذا الانتاج الطبيعي وفق ما يشير اليه مراقبون وخبراء البيئة.