الظروف المناخية تضرب موسم اللوز في دهوك وترفع أسعاره للضعف (صور)

شفق نيوز- دهوك

شهدت محافظة دهوك هذا العام تراجعاً ملحوظاً في إنتاج ثمار اللوز، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار هذه الحبة المحلية التي تعد من المحاصيل المميزة في المنطقة، فبينما انخفض حجم الإنتاج بفعل الظروف المناخية الصعبة وانتشار الأمراض الزراعية، قفز سعر الكيلو الواحد إلى مستويات غير مسبوقة، متراوحاً بين 20 و25 ألف دينار عراقي.

وقال الخبير الزراعي أمين اميدي، لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب هذا الانخفاض تعود بالدرجة الاولى الى الظروف المناخية خلال العام الحالي حيث شهد الصيف ارتفاعا في درجات الحرارة وقلة في معدلات الأمطار خلال موسم الشتاء ما أثر بشكل مباشر على نمو وإنتاجية أشجار اللوز".

وأضاف أن "هذا التراجع في الإنتاج أدى بدوره الى ارتفاع سعر الكيلو الواحد ليصل إلى حدود 25 ألف دينار وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية".

وبحسب اميدي، فإن "انتشار بعض الأمراض الفطرية والحشرية على الأشجار ساهم أيضا في تقليل كمية الإنتاج"، داعيا الفلاحين، إلى "الاهتمام برش أشجار اللوز بالمبيدات اللازمة خلال الشهر الثاني من العام القادم للحد من هذه التأثيرات"، موضحا أن "اللوز المحلي يتميز بطعمه الحلو وجودته العالية مقارنة باللوز المستورد من خارج البلاد مما يجعل هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على شراء هذه الحبة المحلية".

إلى ذلك، أكد فلاحون في محافظة دهوك، أن موسم اللوز هذا العام لم يكن جيدا حيث كان الإنتاج محدودا وحجم الثمرة أصغر من المعتاد.

ويقول حسين حميد وهو أحد الفلاحين، في حديثه للوكالة، إن "الموسم الحالي شهد ظروفا صعبة بسبب حرارة الصيف ما ادى الى انتاج كمية قليلة من اللوز بحجم أقل جودة".

وأضاف حميد: "إلا أن الجانب المفرح هو ارتفاع أسعار البيع مقارنة بالأعوام السابقة حيث كان سعر الكيلو يتراوح بين 12الى15 ألف دينار بينما وصل هذا العام إلى ما بين 20 و 25 ألف دينار".

وفي السياق ذاته، رأى عبد الله علي، وهو فلاح أيضا، أن "عملية جني ثمار اللوز ما زالت تتم بالطرق التقليدية حيث يستخدمون عصا طويلة تعرف محليا باسم (جل) لضرب الشجرة حتى تتساقط الثمار".

وأكمل علي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الثمار تسقط على قطعة نايلون كبيرة موضوعة تحت الشجرة ثم يتم جمعها ووضعها داخل (الكواني) لكسر القشرة واستخراج الحبة وهي عملية تتطلب جهدا كبيرا نظرا لعدم توفر الالات الحديثة للجني أو الكسر حتى الآن".

يذكر أن محافظة دهوك تمتاز بانتشار واسع لأشجار اللوز حيث توجد آلاف الأشجار موزعة في عموم المحافظة وتعد من المصادر المهمة لهذا المحصول الذي يحظى باهتمام كبير من المزارعين والسكان المحليين على حد سواء.