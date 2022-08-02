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الطائرات التركية تقصف مجدداً قرية شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-02T14:14:31+0000
الطائرات التركية تقصف مجدداً قرية شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في دهوك، يوم الثلاثاء، بأن الطائرات المقاتلة التركية عاودت قصف مواقع لحزب العمال الكوردستاني شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الطائرات التركية قصفت عصر اليوم، مواقع لحزب العمال الكوردستاني في محيط قرية سكيرى في العمادية، ولمرتين متتاليتين".

واشار الى ان "حجم الاضرار الناجمة عن القصف لم تعرف لغاية الان".

وتجدد الطائرات والمدفعية التركية قصفها لمواقع حزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان ومحافظة نينوى بين وقت وآخر، وعادة ما يخلف القصف سقوط ضحايا وجرحى بين المدنيين ويتسبب بأضرار مادية.

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