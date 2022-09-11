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الطائرات التركية تقصف مجدداً في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-11T14:47:56+0000
الطائرات التركية تقصف مجدداً في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الأحد، بأن طائرات تركية قصفت جبلاً في المحافظة يتخذه عناصر لحزب العمال الكوردستاني ملاذاً لهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الطائرات قصفت عصر اليوم وادي سيفا في جبل متين المطل على قرية بلافه وكوهرزى في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك".

وأضاف أنه "لم يتم معرفة حجم الاضرار الناجمة عن القصف".

يشار إلى أن الطائرات والمدفعية التركية تقصف بين وقت وآخر مواقع لعناصر حزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان ومحافظة نينوى، وتخلف أضراراً مادية وأحياناً إصابات وضحايا من المدنيين.

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