السليمانية وحلبجة.. وفاة 25 عاملًا بحوادث عمل خلال 2025

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت منظمة دابين لحقوق الإنسان، يوم الخميس، تسجيل وفاة 25 عاملًا خلال عام 2025 في محافظات السليمانية وحلبجة، وإدارتي كرميان ورابرين، نتيجة حوادث عمل متنوعة شملت السقوط من علو، والصعق الكهربائي، وانفجارات الغاز.

وقال رئيس المنظمة، هلشو عبد الفتاح، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن غياب التشريعات العمالية منذ أكثر من ثلاث سنوات أسهم بشكل مباشر في تدهور أوضاع العمال، في ظل عدم وجود قوانين تنظم العمل وتحمي حقوق العاملين، لاسيما في القطاع الخاص.

وأضاف عبد الفتاح، أن إقليم كوردستان يشهد منذ أكثر من ثلاث سنوات غياب السلطة التشريعية (البرلمان)، ما حال دون المصادقة على أي قانون يخص العمال وموظفي القطاع الخاص، الأمر الذي انعكس سلبًا على بيئة العمل، مؤكدًا الحاجة الماسّة إلى إعادة تنظيم هذا القطاع عبر إصدار حزمة قوانين عمالية.

وكشف رئيس منظمة دابين، عن تفاصيل وفيات العمال خلال العام الحالي، موضحا أن الإحصاءات سجلت 10 حالات وفاة نتيجة السقوط من علو، و5 حالات بسبب الصعق الكهربائي أثناء العمل، و5 حالات نتيجة سقوط آلات أو حوادث داخل أماكن العمل، و4 حالات بسبب انفجارات الغاز، إضافة إلى حالة وفاة واحدة نتيجة السيول.

وأشار أيضًا إلى أن محكمة العمل سجلت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية 285 دعوى قانونية خاصة بالعمال، صدرت قرارات في 117 دعوى منها، فيما رُفضت 100 دعوى، وأُحيلت 16 دعوى إلى محاكم أخرى.

وخلص عبد الفتاح، إلى أن 58 ألفًا و972 شخصًا حصلوا على الضمان الاجتماعي، وتم تأمين 19 ألفًا و375 مشروعًا، إلى جانب تسجيل ألف و718 عاملًا في صندوق التقاعد، فيما بلغ عدد المشمولين الجدد بالصندوق خلال عام 2025 نحو 5 آلاف و794 شخصًا.