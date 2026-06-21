السليمانية.. ندوة لمناقشة التحديات التي تواجه البيشمركة

شفق نيوز- السليمانية

ناقشت ندوة فكرية وقانونية، أقامتها منظمة التنوير الإجتماعي الجاف في محافظة السليمانية، يوم الأحد، التحديات التي تواجه قوات البيشمركة، وفق الأطر الدستورية والسياسية.

وشهدت الندوة، التي حملت عنوان "قوات بيشمركة كوردستان بين الاستحقاقات الدستورية والواقع السياسي"، مشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين والخبراء المختصين بالشؤون القانونية والسياسية والأمنية، حيث جرى تسليط الضوء على واقع قوات البيشمركة ومستقبلها ضمن المنظومة الدستورية العراقية.

وقال الحقوقي أميد الجاف، وهو أحد المشاركين في الندوة، لوكالة شفق نيوز، إن جلسات النقاش تناولت الأبعاد الدستورية والقانونية المتعلقة بقوات البيشمركة، فضلاً عن التحديات التي تواجه عملية تطوير هذه المؤسسة العسكرية وتعزيز دورها في حماية أمن واستقرار كوردستان.

وأضاف الجاف، أن المشاركين أكدوا أهمية معالجة الملفات العالقة المرتبطة بقوات البيشمركة وفق الأطر الدستورية والقانونية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمؤسسة وطنية مهنية قادرة على مواكبة المتغيرات الأمنية والتحديات الراهنة.

وأوضح، أن الندوة تضمنت ثلاثة محاور رئيسية تناولت واقع النظام الفيدرالي وعلاقته بمستقبل قوات البيشمركة، والتحديات القانونية والسياسية التي تواجه هذه القوات، إضافة إلى استعراض رؤى ومقترحات لتطويرها وتعزيز قدراتها المؤسسية.

وأشار الجاف إلى أن الندوة وفّرت مساحة للحوار وتبادل الآراء بين المختصين والأكاديميين، وأسهمت في طرح أفكار ومقاربات علمية بشأن مستقبل قوات البيشمركة ودورها في حماية التجربة الديمقراطية والاستقرار الأمني في كوردستان.

وشهدت الندوة حضوراً من المهتمين بالشأن العام وعدد من الشخصيات الأكاديمية والقانونية، وسط تأكيد على أهمية استمرار الحوارات التخصصية التي تتناول القضايا المرتبطة بالمؤسسات الدستورية والأمنية في الإقليم.

يشار إلى أن النواة الأولى للبيشمركة ظهرت في أوائل العشرينيات من القرن العشرين، حيث تشكلت كمجموعات مسلحة، فيما اتسع نطاق هذه القوات وتنامت هيكليتها بشكل ملحوظ مع إعلان الثورة الكوردية في عام 1961 بقيادة "مصطفى بارزاني" للمطالبة بحقوق الكورد.

وبعد انتفاضة عام 1991 وحصول إقليم كوردستان على الحكم الذاتي، بدأت البيشمركة تتحول إلى مؤسسة عسكرية وأمنية، فيما ثُبتت هذه القوات دستورياً كقوات حرس إقليمي رسمية بموجب المادة 121 من دستور جمهورية العراق لعام 2005، لتصبح جزءاً من المنظومة الدفاعية الاتحادية.