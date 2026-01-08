السليمانية.. قوى داعمة لـ"روجآفا" تدعو إلى وقف فوري للهجمات في حلب

شفق نيوز- السليمانية

دعت قوى داعمة لروجآفا (غرب كوردستان)، يوم الخميس، إلى الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف الأحياء الكوردية في الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، معربة عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالاعتداءات المتكررة على المدنيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر ممثلية الإدارة الذاتية لـ(روجآفا)، في مدينة السليمانية، حضرته وكالة شفق نيوز، خُصص لبحث تداعيات الهجمات الأخيرة وما خلفته من خسائر بشرية ومادية.

وقال فتح الله حسيني، ممثل (روجآفا كوردستان)، في إشارة إلى المناطق الكوردية في شمال شرقي سوريا، خلال المؤتمر إن "الأحياء الكوردية في الشيخ مقصود والأشرفية تتعرض لهجمات عنيفة أسفرت عن أضرار كبيرة، وأدت إلى حالة من الخوف والقلق بين السكان"، مؤكداً أن "هذه الاعتداءات تشكل تهديداً مباشراً لأمن المدنيين".

وأضاف حسيني، أن الهجمات تنفذها مجموعات مسلحة "لا تريد عودة الاستقرار إلى سوريا ولا تقبل بمبدأ التعايش بين مكوناتها"، داعياً الدول المتحالفة إلى "التدخل العاجل لوقف القتال".

وحذّر من أن البلاد تمر بمرحلة خطيرة، وأن استمرار هذه الهجمات يفاقم الأزمة الإنسانية، ولا سيما بحق الكورد.

بدوره، قال روبار مجيد، عضو جبهة دعم روجآفا، إن "الحكومة السورية الجديدة تواصل خرق اتفاقيات وقف إطلاق النار والتفاهمات المعلنة"، مشدداً على أن "دمشق ليست حكراً على قومية واحدة، وأن العيش المشترك بين جميع المكونات هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار".

ووصف مجيد ما يجري، بأنه "جريمة بحق الشعب الكوردي أمام أنظار المجتمع الدولي"، داعياً الحراك الكوردي في أوروبا إلى تصعيد تحركاته، كما طالب تركيا بوقف الهجمات فوراً.

وبيّن، أن "دمشق ليست عاصمة لشخص واحد أو طائفة بعينها، بل هي ملك لجميع السوريين".

وحذّر من أن سوريا تمر بمرحلة حرجة وخطيرة عقب سقوط نظام البعث، مؤكداً أن "الشعب الكوردي هو الطرف الوحيد الملتزم بنهج السلام في البلاد، وأن "إرادته لن تُكسر" أمام التحديات الراهنة.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي حذّر، في وقت سابق اليوم الخميس، من تكرار سيناريو الساحل السوري والسويداء في مدينة حلب، على خلفية ما وصفها بفرض حلول أحادية الجانب والاستمرار في نهج القتال ولغة الحرب.

وكانت قوى الأمن الداخلي "الأسايش" في مدينة حلب السورية، نفت في وقت سابق اليوم الخميس، طلبها ممار آمنية للخروج من أحياء المدينة على خلفية التوتر بينها وبين قوات الحكومة السورية.

وكانت هيئة العمليات في الجيش السوري، أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، فرض حظر تجوّل في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، بالتزامن مع فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين الراغبين بالمغادرة من مناطق التصعيد، محذراً قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من استهداف النازحين أثناء الخروج.

ويأتي هذا التطور في ظل اشتباكات متكررة شهدتها مدينة حلب ومحيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، وسط تبادل للاتهامات بين الحكومة السورية و(قسد) بشأن خروقات للاتفاقات الموقعة بين الجانبين.