السليمانية.. حصيلة صادمة لخسائر سيول جمجمال ومبادرات إنسانية

12 كانون الأول 2025

السليمانية

كشف مركز التنسيق المشترك للأزمات (JCC) في وزارة الداخلية بحكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الجمعة، حصيلة خسائر الفيضانات التي اجتاحت مناطق تكية وشورش بقضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية ابتداءً من 8 وحتى 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وبحسب تقرير المركز الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الفيضانات الأخيرة أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين، وتضرر 1607 منازل، و200 سيارة، و115 محلاً وماركتاً، إضافة إلى إلحاق الضرر بـ 450 مشروعاً.

وفي قضاء جمجمال تضرر أكثر من ألف منزل وما يزيد عن 150 محلاً ومجمعاً تجارياً، إلى جانب تضرر أكثر من 200 سيارة، وتعطل 12 محطة مياه.

وفي ناحية شورش ووفقاً لتصريحات مدير الناحية، تضرر أكثر من 700 منزل وأكثر من 250 سيارة، إضافة إلى أكثر من 50 محلاً ومجمعاً تجارياً، أما في ناحية تكية فقد تضرر نحو 100 منزل وما يقارب 50 سيارة.

على مستوى الحدائق العامة، فإن في جمجمال ما مجموعه 25 حديقة، خمس منها تعد حدائق رئيسة، وتعرضت جميعها للدمار الكامل ودخلتها السيول، وتشمل هذه الحدائق: الحديقة المقابلة للحديقة العامة، والحديقة المقابلة لمحطة حميد جاف، والحديقة الملاصقة لمحطة حميد جاف، وحديقة الشهيد ناظم، وحديقة نوروز.

أما المرافق الحكومية فقد تعرضت بدورها لأضرار واسعة، إذ غمرت السيول قاعة الثقافة بالكامل، وتضررت المكتبة العامة في جمجمال، ومبنى الجوازات، ومبنى القائممقامية، ومقر شرطة المرور القريب من مبنى القائممقامية، إضافة إلى مركز الأسايش ومديرية الثقافة.

وقد تسببت الفيضانات في تعطل شبكة مياه جمجمال، إذ خرج خط المياه الواصل من دربند بازيان وتكية إلى جمجمال عن الخدمة بالكامل، كما توقفت بعض خطوط مشروع مياه باني مقان، وبذلك انقطع الماء بشكل كامل عن جمجمال وشورش.

كما انهارت أجزاء واسعة من الشوارع، وتعرضت طرق أخرى للدمار الكامل مثل الشارع المقابل لمديرية الثقافة والمكتبة العامة، والطريق الرئيسي الذي يربط كركوك بالسليمانية وامتلأت العديد من مجاري الصرف الصحي في جمجمال وشورش وتكية بالترسبات وأغلقت بالكامل، مما يزيد من احتمال وقوع كارثة جديدة في حال هطول مزيد من الأمطار.

كذلك نفقت أعداد كبيرة من المواشي من الخيول والأبقار والدواجن والطيور.

وفي ظل هذه المأساة الإنسانية، بدأت حملة خاصة لجمع المساعدات لضحايا الفيضانات في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

وقال عضو الحملة ملا نادر علي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، مساء الجمعة، إن الحملة تمكنت من جمع 8600 دولار أميركي و53 مليون دينار عراقي و500 يورو، إضافة إلى 12 شاحنة محملة بمساعدات عينية متنوعة تضم الوقود والمأكولات والملابس والمنظفات، مؤكداً أن فريق الحملة سيتوجه يوم غد إلى جمجمال لتوزيعها على العوائل المتضررة.

وثمّن علي جهود جميع المواطنين الذين بادروا بالتبرع، كما أشاد بدور القوات الأمنية والمنظمات الخيرية والمتطوعين، إضافة إلى المتحف الوطني في السليمانية، في دعم وإنجاح هذه المبادرة الإنسانية التي تهدف إلى مساندة الأهالي بعد الأضرار الكبيرة التي خلفتها الفيضانات.

وكان عدد من المتطوعين في جمجمال قد أطلقوا أول أمس الأربعاء، حملة واسعة لمعالجة آثار السيول التي اجتاحت القضاء.

وقال رئيس الحملة أرام ريشه لوكالة شفق نيوز إن المتطوعين بدأوا منذ صباح الأربعاء بتنظيف الشوارع العامة وفتح مجاري تصريف المياه وسحب المياه المتجمعة داخل المنازل، دعماً لجهود القوات الحكومية والأجهزة الأمنية التي باشرت منذ ليلة الثلاثاء عمليات الإغاثة.

وأوضح أن الحملة تطوعية بالكامل وشارك فيها متطوعون من الأهالي وأصحاب المكائن والجرافات، داعياً المواطنين إلى المشاركة لمساندة الأسر المتضررة.

بدورها أعلنت وزارة التربية في إقليم كوردستان تأجيل امتحانات الفصل الأول لمدارس قضاء جمجمال، وقال المتحدث باسم الوزارة رسامان سيوەيلي في بيان، إن القرار جاء مراعاة للمصلحة العامة للطلبة والمعلمين وعوائلهم، وأن الامتحانات ستجرى في كانون الثاني/يناير 2026 بدلاً من موعدها السابق.