السليمانية تضاعف الرحلات الجوية إلى تركيا

شفق نيوز- السليمانية

أعلن مطار جلال طالباني الدولي في السليمانية، اليوم الاثنين، عن زيادة عدد الرحلات الجوية المتجهة إلى تركيا اعتباراً من منتصف الأسبوع الحالي.

وقال مدير إعلام المطار دانا محمد، لوكالة شفق نيوز، إن الرحلات الأسبوعية بين السليمانية وتركيا سترتفع من أربع إلى ثمان رحلات بدءاً من يوم الثلاثاء.

وبيّن أن المطار كان يسيّر ثلاث إلى أربع رحلات أسبوعياً بعد قرار أنقرة رفع الحظر الجوي، مؤكداً أن خطة المطار تتجه نحو رفع عدد الرحلات تدريجياً لإعادتها إلى وتيرتها الطبيعية قبل فترة الحظر.

يشار إلى أن السلطات التركية كانت قد ألغت في أكتوبر/ ترشين الأول الماضي إشعار الحظر الجوي “NOTAM” المفروض على مطار السليمانية، ما سمح باستئناف الرحلات بين الجانبين.