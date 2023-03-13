السليمانية تستعد لـ"أكبر" مهرجان: يختتم بإيقاد "شعلة نوروز" في شارع سالم

شفق نيوز/ أعلن مشروع (IN السليمانية)، يوم الاثنين، إتمام استعداداته لإجراء أكبر مهرجان بمناسبة أعياد نوروز.

وقالت هەژان هێرش المتحدث باسم بلاتفۆرمی ( IN السليمانية) خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المهرجان هذا العام سيكون مختلفا تماما عن السنوات الماضية حيث سيبدأ المهرجان من يوم 3/17 ولغاية 3/20 وفي أماكن متفرقة".

واضافت هەژان هێرش ان "اليوم الاول للمهرجان سيكون في بارك ئازادي اعتبارا من الساعة السادسة مساء ولغاية الحادية عشر مساء ويتضمن عرض ثلاثة أفلام كوردية طويلة كما سيكون هنالك بازاڕ للشباب والشابات".

وسيكون برنامج اليوم الثاني وفقاً لـ"هێرش"، في سرجنار مع حفل فني كبير بمشاركة عدد من الفنانين إضافة إلى تقديم عروض للأطفال ومن الساعة السادسة مساء ولغاية الساعة الحادية عشر مساء، فيما سيكون اليوم الثالث في المسرح الروماني بمشاركة فنية كبيرة.

وعن نشاطات يوم 3/20 فبينت هەژان هێرش ان "النشاط سيبدأ من الساعة العاشرة صباحا في هواري شار مع المرهون الدولي الأول للشباب وبعدها سيكون هنالك توزيع للجوائز على المشاركين فيما سيكون الحفل النهائي بإيقاد شعلة نوروز في شارع سالم".