السليمانية تحتفي بنهاية فصل الصيف بـ"خريف سرجنار" (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أقيم في مدينة السليمانية، يوم الأربعاء، معرض تشكيلي جماعي حمل عنوان "خريف سرجنار"، بمشاركة 21 فناناً من المحافظة، وذلك احتفاءً بدخول فصل الخريف الذي يعد من أبرز الفصول في إقليم كوردستان.

وقالت رئيسة مؤسسة كلاويز الثقافية، الدكتورة ابتسام إسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض أُقيم بمناسبة حلول الخريف، وحمل اسم (خريف سرجنار) ليجسد العلاقة الروحية بين هذا الفصل ومنطقة سرجنار السياحية التي تتميز بجمال طبيعتها وتفردها في احتضان الفصول الأربعة، إلا أن الخريف فيها يضفي سحراً خاصاً ومكانة مميزة".

وأضافت أن "عدد المشاركين في المعرض بلغ 21 فناناً قدموا 21 لوحة فنية، اختير الرقم تماشياً مع تاريخ 21 أيلول الذي يمثل اليوم الأول لدخول فصل الخريف ونهاية فصل الصيف"، مبينة أن "المعرض سيستمر لمدة سبعة أيام متتالية".

وأشارت إسماعيل إلى أن "المعرض شهد حضوراً واسعاً من شخصيات ثقافية وفنية من مختلف مدن إقليم كوردستان، مما أضفى على الفعالية أجواءً غنية بالحوار الثقافي والفني".

ويؤكد القائمون على الفعالية أن الهدف منها هو ترسيخ مكانة الفن التشكيلي كأداة للتعبير عن التغيرات الطبيعية والمناخية، وإبراز دور السليمانية كمدينة ثقافية وفنية رائدة في كوردستان والعراق.