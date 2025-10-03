السليمانية تحتضن معرض الكتاب الدولي بنسخته السابعة (صور)

شفق نيوز- السليمانية

انطلقت في محافظة السليمانية، صباح اليوم الجمعة، معرض الكتاب الدولي بنسخته السابعة، بمشاركة أكثر من 150 مؤسسة ودار نشر من إقليم كوردستان والعراق والدول العربية ودول الجوار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض يحمل هذا العام عنوان "دور الرئيس الراحل جلال طالباني"، حيث يستمر لمدة 11 يوماً، ويتضمن برامج وفعاليات ثقافية متنوعة يشارك فيها كتاب وناشرون من داخل وخارج العراق.

وأضاف أن المعرض يعد من أبرز الأنشطة الثقافية في الإقليم، إذ يوفر منصة للتبادل الفكري والثقافي، ويعزز حضور الكتاب في الحياة العامة، إلى جانب كونه فرصة للقارئ للتواصل مع أحدث الإصدارات في مختلف المجالات.