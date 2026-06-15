السليمانية تتصدر الجامعات الحكومية في كوردستان بشهادة الآيزو

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت جامعة السليمانية، يوم الاثنين، حصولها على شهادة الآيزو (ISO) الدولية في مجال التقييس وإدارة الأعمال، لتصبح أول جامعة حكومية في إقليم كوردستان تنال هذا الاعتماد العالمي.

وقال رئيس الجامعة كوسار محمد، في بيان، إن رئاسة جامعة السليمانية حصلت على شهادة الآيزو في مجال التقييس وإدارة الأعمال، مشيراً إلى أن الاعتماد يمثل اعترافاً دولياً بأن أنظمة الإدارة في الجامعة تتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة.

وأضاف أن هذا الإنجاز يجعل جامعة السليمانية أول جامعة حكومية في إقليم كوردستان تحصل على شهادة الآيزو في هذا المجال.

وتعد جامعة السليمانية، التي تأسست عام 1968، من أقدم الجامعات في العراق وإقليم كوردستان، وحققت خلال السنوات الماضية حضوراً متقدماً في عدد من التصنيفات الأكاديمية الدولية.

وسبق للجامعة أن تصدرت الجامعات العراقية في تصنيف Nature Index الدولي، في إطار سلسلة من الإنجازات الأكاديمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي.