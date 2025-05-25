السليمانية.. الآسايش تعتقل متهمين ببيع سماعات تستخدم للغش في الامتحانات (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للآسايش في السليمانية بإقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، اعتقال متهمين اثنين يسعيان لبيع سماعات أذن تستخدم للغش في الامتحانات.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن الآسايش قامت في يوم 18 آيار/ مايو الجاري وبعد المتابعة وجمع المعلومات واستحصال موافقة قاضي تحقيق الآسايش، بإحباط محاولة لبيع سماعات الأذن المخصصة للغش عن طريق استخدام مواقع التواصل وبشكل مباشر.

وأشار البيان إلى أن الآسايش وبالتنسيق مع وزارة التربية في حكومة الإقليم مستمرة بمساعيها لمنع أية محاولة للتعامل بالأجهزة الخاصة بالغش وأسئلة الامتحانات، بهدف توفير أجواء هادئة لأداء الامتحانات.

ولفت البيان إلى أن المتهمين محتجزان حالياً استناداً إلى المادة 240 من قانون العقوبات العراقي، والتحقيقات معهما مستمرة.