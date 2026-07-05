السليمانية.. الدفاع المدني يسيطر على حريق في 300 دونم زراعي

شفق نيوز- السليمانية

تمكنت فرق الدفاع المدني في السليمانية، يوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع في حقل زراعي بمساحة 300 دونم ضمن حدود قرية "گردخەبەر" التابعة لناحية آغجلر في المحافظة.

وذكرت شرطة الغابات والبيئة في السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مركز شرطة غابات آغجلر، وبالتنسيق مع فرق الإطفاء وبمساندة أهالي المنطقة، توجهت إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ، وتمكنت بعد جهود مكثفة من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مناطق أخرى.

وبينت أن التقديرات الأولية تشير إلى احتراق نحو 300 دونم من الغطاء النباتي والمراعي الطبيعية، الأمر الذي تسبب بأضرار بيئية كبيرة في المنطقة.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الجهات المعنية، إذ يرى مراقبون ومواطنون أن ضعف إجراءات حماية الثروة الطبيعية، وغياب الخطط الاستباقية لمواجهة حرائق الغابات والمراعي، يسهمان في تكرار هذه الحرائق واتساع الأضرار البيئية في إقليم كوردستان.