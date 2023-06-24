السلاح "غير المرخص" بإقليم كوردستان.. غرامة ثقيلة أو 3 سنوات في سجن

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة لشرطة إقليم كوردستان، يوم السبت افتتاح 48 مركزاً جديداً لتسجيل الأسلحة النارية، فيما أوضحت طبيعة العقوبات المقرر فرضها على المخالفين.

وقال مدير إعلام وعلاقات المديرية، المقدم كارزان أمير، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هناك 90 مركزاً في عموم محافظات الإقليم لتسجيل الأسلحة النارية، حيث أن المهلة النهائية هي لغاية 21 تموز/يوليو المقبل".

وطالب أمير، المواطنين بـ"تسجيل الأسلحة النارية التي بحوزتهم قبل انتهاء هذه المهلة، وإلا فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتم إلقاء القبض عليه وبحوزته هذه الأسلحة"، مشيراً إلى أن "العقوبة ستكون السجن من سنة إلى 3 سنوات، أو غرامة مالية من مليونين إلى 5 ملايين دينار عراقي".

وأوضح أن "عند تسجيل الأسلحة سيتم إعادتها إلى صاحبها وإعطائه استمارة يمكن من خلالها بيع أو إصلاح السلاح، إضافة إلى إمكانية طلب رخصة حمل السلاح".

وأمهلت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، أصحاب السلاح غير المرخص إلى 21 من شهر تموز/يوليو المقبل، لتسجيله بشكل رسمي، ومجاني.

وستصادر أجهزة الأمن في إقليم كوردستان، أي سلاح من أيدي مواطني ومنتسبي الأمن ما لم يكن مرخصاً، بعد هذا التاريخ، الذي حدده وزير الداخلية ريبر أحمد، كموعد نهائي.