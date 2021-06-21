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السفير الأمريكي لبارزاني: اقليم كوردستان نموذج للاستقرار والتنمية مقارنة مع باقي أجزاء العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-21T11:22:56+0000
السفير الأمريكي لبارزاني: اقليم كوردستان نموذج للاستقرار والتنمية مقارنة مع باقي أجزاء العراق

شفق نيوز/ اجتمع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الاثنين مع السفير الامريكي في العراق ماثيو تولر.

وذكر بيان لمكتب بارزاني، أن الجانبين بحثا الاوضاع السياسية والانتخابات العراقية القادمة والمخاوف والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق.

من جانبه قدم السفير الأمريكي تعازيه الى بارزاني لسقوط عدد من قوات البيشمركة ضحايا على ايدي مسلحي حزب العمال الكوردستاني مؤخراً، مؤكداً اهتمام بلاده بأمن واستقرار الاقليم والعراق.

وقال تولر، إن "الاقليم نموذج للاستقرار والتنمية مقارنة مع الاجزاء الاخرى من العراق".

كما بحث الاجتماع خطوات اعادة تنظيم البيشمركة والاصلاحات في وزارة البيشمركة وكما قيم عليا اقامة مراكز التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية في مواجهة الارهاب

كما بحث الطرفان مستوى الجامعات الكردستانية ومحاولة تطويرها وتأثيرها على مستقبل الاقليم

 

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