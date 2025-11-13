الديمقراطي الكوردستاني يعلن فوز مرشحه عن كوتا الكورد الفيليين في الانتخابات العراقية

شفق نيوز - بغداد

أعلن الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، فوز مرشحه عن مقعد كوتا الكورد الفيليين حيدر علي (أبو تارا) في العاصمة بغداد بانتخابات مجلس النواب العراقي بدورته السادسة.

وقال الفرع الخامس في بيان اليوم، إن (أبو تارا) فاز "بعد أن حظي بثقة جماهيرنا التي أكدت دعمها الراسخ لنهج الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورسالته الوطنية".

واعتبر البيان أن "هذا الفوز يمثل انتصاراً للإرادة الحرة، و لنهج الحزب في خدمة المواطنين والدفاع عن حقوقهم، ويجسّد استمرار مسيرة العطاء بقيادة" الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء أمس الأربعاء، الفائزين بالانتخابات التشريعية للدورة النيابية السادسة عن كوتا المكونات.

وحصل على أعلى أصوات المكونات على مستوى العراق من المكون الايزيدي خالد سيدو (9 آلاف صوت)، و من المكون الشبكي وعد محمود (10 آلاف صوت) ومن الصابئي بسام جاسب (5 آلاف صوت)، ومن شريحة الكورد الفيليين حيدر علي (17 ألف صوت)، ومن المسيحيين سامي اوشانا (22 ألف صوت).

وأجرى العراق يومي التاسع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الاقتراع بشقيه الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب للدورة النيابية السادسة، ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 من خلال إسقاط نظام البعث السابق على ايدي قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.