الدفاع التركية تعلن "تحييد" ثلاثة عماليين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الجمعة، "تحييد" ثلاثة عناصر من حزب العمال الكوردستاني في العمليات العسكرية التي تخوضها ضد الحزب في إقليم كوردستان العراق.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن قوات الجيش تمكنت من تحييد 3 عناصر من الحزب

رصدتهم في منطقة متينا في إطار عملية "المخلب – القفل".

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل " ضد معاقل حزب العمال بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان بكوردستان العراق.