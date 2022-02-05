الحركة الاسلامية الكوردستانية تجدد ولاية مرشدها العام (صور)

شفق نيوز/ جددت الحركة الاسلامية الكوردستانية، يوم السبت، انتخاب مرشدها العام عرفان عبد العزيز لولاية أخرى، بأغلبية الأصوات.

وعقدت الحركة مؤتمرها الثاني عشر اليوم في قاعة سعد عبد الله للمؤتمرات بأربيل عاصمة اقليم كوردستان، وحضرته وكالة شفق نيوز، حيث قدم عضو الحركة كامل حاج علي نفسه كمرشح لمنصب المرشد العام الا انه لم يحصل على النصف زائد واحد من اصوات المشاركين في المؤتمر.

وحصل حاج علي على 264 صوتا، في حين كانت هناك 276 بطاقة بيضاء فارغة، وبلغ عدد اعضاء المؤتمر الثاني عشر للحركة الاسلامية 640 عضوا، شارك منهم 540 عضوا في عملية التصويت.