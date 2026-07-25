الجيش الإيراني يتبنى رسمياً استهدافات في أربيل

شفق نيوز- طهران

تبنى الجيش الإيراني، مساء السبت، رسمياً الاستهدافات التي تعرضت لها مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، في تصريح متلفز تابعته وكالة شفق نيوز، إن الجيش ألحق "أضراراً جسيمة" بالقواعد الأميركية في عدة دول بالمنطقة، مضيفاً أن "أغلب هذه القواعد فقدت، من الناحية العملياتية، القدرة على تنفيذ مهامها السابقة، ولا سيما في مدينة أربيل"، بحسب قوله.

وتابع أن "البنى التحتية الأميركية في أربيل دُمّرت بالكامل تقريباً، ونتيجة لذلك فقدت قدرتها على شن أي عمليات"، على حد تعبيره.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت، في 19 يوليو/تموز الجاري، مقتل جندي أميركي وإصابة آخر أثناء عملية تفجير مُتحكم بها لذخائر غير منفجرة خلّفتها طائرة إيرانية مسيّرة في أربيل.

وتزامنت الهجمات الإيرانية مع استهداف متكرر لمقار ومخيمات الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة في محافظتي أربيل والسليمانية، إلى جانب هجمات طالت مواقع تضم قوات ومصالح أميركية، وذلك بالتوازي مع اتساع المواجهة العسكرية بين طهران وواشنطن.

وكان إقليم كوردستان قد شهد، خلال الفترة الممتدة بين 28 فبراير/شباط و20 أبريل/نيسان 2026، موجة تصعيد أمني غير مسبوقة، تمثلت في تسجيل 809 هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ووفقاً لتقرير رسمي صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، توزعت تلك الهجمات بين 701 هجوم بالطائرات المسيّرة و108 هجمات صاروخية، استهدفت مواقع مدنية ومنشآت حيوية وقطاعاً خاصاً.

وأشار التقرير إلى أن مدينة أربيل كانت الأكثر تضرراً، بعدما سجلت 477 هجوماً على أراضيها.

وأضاف أن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 123 آخرين، رغم إعلان إقليم كوردستان التزامه الحياد تجاه الصراعات الإقليمية.