الثقافة الكوردستانية تصدر حزمة توصيات لـ"تمكين الإعلاميات"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إصدار حزمة من التوصيات والمقترحات الموجهة إلى المؤسسات الإعلامية في الإقليم، بهدف تعزيز دور النساء وتمكين الصحفيات في المشهد الإعلامي.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه التوصيات تندرج ضمن جهود أوسع لتعزيز العدالة والمساواة، وضمان تمثيل النساء بما يليق بمكانتهن ودورهن في المجتمع، وذلك بالتعاون مع "مركز تطوير الديمقراطية وحقوق الإنسان" ومنظمة "جاسنە" المعنية بالدفاع عن حرية التعبير والإعلام.

وأشارت إلى أن التوصيات تضمنت دعوة لتأسيس مؤسسات إعلامية تهتم بتدريب ودعم النساء، وإصدار تعليمات صارمة لمنع العنف والتحرش الجنسي في بيئات العمل الإعلامي، إلى جانب تنظيم تدريبات مهنية حول كيفية التعامل مع هذه الظواهر والإبلاغ عنها.

كما شددت التوصيات على ضرورة تصحيح الصور النمطية حول أدوار النساء في المجتمع والأسرة، وتهيئة بيئة عمل مناسبة تراعي الاحتياجات البيولوجية والاجتماعية للإعلاميات، فضلاً عن دعوة البرلمان إلى تفعيل نظام الكوتا لضمان حضور النساء في مراكز صنع القرار داخل المؤسسات الإعلامية.

ودعت الوزارة إلى دعم جهود نقابة الصحفيين في مساندة الإعلاميات بمواجهة مختلف أشكال العنف والتمييز، والعمل على إدماج قضايا المساواة بين الجنسين ضمن المناهج العملية في كليات الإعلام.

كما أوصى البيان باعتماد سياسات تحريرية واضحة عند تناول قضايا النساء، وضمان عدم التمييز في منح الجوائز الإعلامية على أساس الجنس، ومراعاة التوازن بين الجنسين في تشكيل النقابات والمؤسسات الإعلامية العليا.

وفي خطوة داعمة للاستقلالية المهنية، أكدت التوصيات على أهمية تأسيس منظمة مستقلة خاصة بالإعلاميات، تتولى الدفاع عن حقوقهن وتنظيم قضاياهن، وتكون بإدارة نسائية كاملة.