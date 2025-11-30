التشيك تبدي رغبتها في توسيع التعاون الاقتصادي مع اقليم كوردستان

شفق نيوز - أربيل

التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، القنصل العام الجديد لجمهورية التشيك لوكاس غيوريتش في اربيل.

وخلال اللقاء عبر الرئيس نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره لمساعدات جمهورية التشيك لإقليم كوردستان، وأبدى رغبة الإقليم في تطوير علاقاته مع جمهورية التشيك، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

من جانبه، أبدى القنصل العام الجديد لجمهورية التشيك سعادته بتولي مهام منصبه، وأدان الهجوم الذي استهدف حقل غاز كورمور ليل الأربعاء على يوم الخميس الماضي.

وشدد غيوريتش على العمل من أجل تطوير علاقات بلاده مع إقليم كوردستان في كافة المجالات، وخاصة توسيع التعاون المشترك بينهما في المجال الاقتصادي.

وكان الوضع العام للمنطقة وعدة قضايا ذات اهتمام مشترك محوراً آخر للاجتماع.