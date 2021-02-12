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"التاج الذهبي".. مهرجان لتحجيب "1357" فتاة في حلبجة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-12T15:51:15+0000
"التاج الذهبي".. مهرجان لتحجيب "1357" فتاة في حلبجة

شفق نيوز/ انطلق في محافظة حلبجة، يوم الجمعة، مهرجان لارتداء الحجاب بمشاركة 1357 فتاة من محافظة حلبجة قررت ان تتحجب هذا العام.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز عن القائمين على المهرجان قولهم؛ إن المهرجان يقام سنويا في اقليم كردستان، تحت عنوان "التاج الذهبي" وبمناسبة اليوم العالمي للحجاب.

وبحسب القائمين على المهرجان؛ أن المهرجان مشروع مقدم من منظمة تنمية طلبة كردستان لتشجيع الفتيات لارتداء الحجاب ويتم تكريمهم ووضع تاج على رؤوسهم تكريما لهم.

وأشاروا إلى أن عدد الفتيات التي قررت ارتداء الحجاب طوعا منذ بدء المشروع قبل 7 سنوات، يقدّر بـ10 آلاف فتاة من جميع مدن الإقليم.

يشار ان اقليم كردستان رغم التطور في الحريات والتقدم الحضاري والانفتاح على العالم لكن تبقى الصبغة الاسلامية نهج الإقليم وعمودها المتين.

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