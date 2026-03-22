البيشمركة تؤكد تعرض أحد مقارها لهجوم مسير جديد

أعلنت وزارة البيشمركة، يوم الأحد، تعرض أحد مقارها في قضاء جمجمال ضمن محافظة السليمانية، إلى هجوم جديد بواسطة طائرة مسيرة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الليلة الماضية أقدمت المجاميع الإرهابية الخارجة عن القانون مرة أخرى على عمل تخريبي، عبر استهداف مقر لقوات البێشمركة في حدود قضاء جمجمال بواسطة طائرة مسيرة مفخخة".

وأضافت: "إننا نُدين بشدة هذا الهجوم الذي يستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدة أن "تكرار هذه الهجمات الإرهابية على مقرات البێشمركة يأتي في وقت تمر فيه المنطقة بشكل عام بمرحلة حساسة ومعقدة.

وجددت وزارة البيشمركة، مطالبتها للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، بوضع حد لهذه الاعتداءات غير المبررة التي تستهدف مقار البيشمركة.