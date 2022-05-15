البيشمركة تعلن مقتل عنصرين بداعش وإصابة أحد أفرادها خلال عملية مشتركة في قرة جوخ

شفق نيوز/ أعلنت قوات البيشمركة، مساء الأحد، إصابة أحد أفرادها، خلال عملية عسكرية "ناجحة" نفذتها في جبل قرة جوخ استهدفت بقايا تنظيم داعش.

وقال قائد المحور السادس في البيشمركة سيروان بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات البيشمركة في المحور السادس، نفذت عملية عسكرية في الفراغ الواقع بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، في القسم الشمالي لجبل قرة جوخ ضد إرهابيي داعش".

وأضاف بارزاني، أن "أثناء تمشيط ثلاث مغارات وأنفاق في المكان المذكور آنفاً، حصلت اشتباكات بين قوات البيشمركة وإرهابيي داعش، أدت إلى إصابة خفيفة لأحد أفراد قوات البيشمركة، وقتل إرهابيين اثنين إلی جانب اغتنام البيشمركة لكمية من مستلزمات عناصر التنظيم التي تركوها في مواقعهم"

وكانت خلية الإعلام والتوعية التابعة لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، شن عملية واسعة لتطهير مناطق من جبل قرة جوخ، مؤكدة تحقيق كامل أهدافها وتدمير جميع مخابئ تنظيم "داعش" الإرهابي فيها.