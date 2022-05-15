البيشمركة تطهر اجزاء من جبل قرة جوخ وتدمر مخابئ "داعش" فيها

شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام والتوعية في وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، شن عملية واسعة لتطهير مناطق من جبل قرة جوخ، مؤكدة تحقيق كامل اهدافها وتدمير جميع مخابئ تنظيم "داعش" الارهابي فيها.

وجاء في بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز ان قوات البيشمركة وباشراف المحور السادس للبيشمركة وبالتعاون مع قوات التحالف قامت بعملية في جبل قرة جوخ، شارك فيها اللواء ١٤ مشاة في وزارة البيشمركة وعدد من وحدات القوة ٨٠.

واوضح البيان انه خلال العملية تم تدمير جميع مخابئ ومتاريس الارهابيين في حدود العملية، مؤكداً تم تطهير منطقة كبيرة وواسعة من جبل قرة جوخ.

وذكر البيان انه بعد الهزيمة الكاملة لداعش قام بقاياه باستخدام جبل قرة جوخ كملجأ للتأثير على امن وإستقرار المنطقة وضرب القوات الامنية والمدنيين في المنطقة.