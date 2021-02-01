الافراج عن مسؤول محلي بكفالة في أربيل

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في قضاء كويسنجق بمحافظة اربيل، يوم الاثنين، عن الافراج عن قائممقام القضاء يوسف حسن بكفالة بعد مثوله أمام المحكمة بناء طلب المدعي العام في القضاء بتهمة قيامه بإجراءات مخالفة للقانون.

وقال المصدر في حيث لوكالة شفق نيوز، انه تم "اصدار مذكرة قبض قبل أيام بحق قائممقام كويسنجق يوسف حسن جراء نقله مولدة من مشروع ماء حماموك في كويسنجق واستعمالها في داره".

وأضاف أن "القائممقام متهم أيضاً بتقديم تسهيلات لاشخاص لانشاء متاجر على طريق غير مخصص لهذا الغرض قانونياً".

واشار الى انه وفقا للمادة 340 من قانون العقوبات العراقي تم الافراج عن يوسف حسن لحين انعقاد الجلسة المقبلة للمحكمة بكفالة.