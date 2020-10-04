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آسايش السليمانية تطيح بعصابتين احداهما دولية بالمانيا وضبط بحوزتهما 21 كغم مخدرات

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-04T09:08:05+0000
آسايش السليمانية تطيح بعصابتين احداهما دولية بالمانيا وضبط بحوزتهما 21 كغم مخدرات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن الاسايش في محافظة السليمانية يوم الاحد القاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات.

وقال مدير قسم مكافحة المخدرات في المديرية العميد جلال أمين في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان القوات الامنية القت القبض على عصابة للمخدرات، مشيرا الى انه ضبطت بحوزتها 18 كغم من المواد المخدرة.

واوضح ان افراد العصابة اعترفوا خلال التحقيقات بانهم كانوا يرومون تهريب مواد مخدرة الى المانيا واذا لم نقم باعتقالهم لتسلم تجار مخدرات اخرون المواد وهربوها، مشيرا الى ان الاسايش ابلغت الشرطة الالمانية بهؤلاء التجار لتلقي القبض عليهم وتضبط بحوزتهم 3 كغم من المواد المخدرة نوع "ترياق".

وتابع العميد امين ان العصابة هي ذاتها ولكن التي في المانيا دولية، منوها الى ان الصحف الالمانية نشرت حدث القاء القبض على اولئك التجار.

وتابع المسؤول الامني ان افراد العصابة المحلية لا يوجد بينهم اجنبي، مستدركا "اما افراد العصابة الدولية ليسوا كوردا بل هم ايرانيون".

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