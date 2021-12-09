الاسايش تفكك خلية "إرهابية" كانت تروم تنفيذ هجمات بإقليم كردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الآسايش (الأمن الداخلي) في السليمانية، يوم الخميس، تفكيك خلية لتنظيم داعش كانت تروم تنفيذ هجمات في إقليم كوردستان.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال المتابعة وجمع المعلومات الدقيقة حول تواجد مجموعة ارهابية في محافظة حلبجة، وبعد الحصول على الادلة الكاملة ضدهم لمحاولتهم تنفيذ عمليات ارهابية في محافظتي السليمانية وحلبجة وادارة كرميان، والاخلال بأمن اقليم كوردستان".

وأضافت، "بعد الحصول على قرار من قاضي التحقيق في مديرية آسايش السليمانية قامت قوات عمليات آسايش السليمانية، وبتنسيق مع مديرية آسايش شارزور، وخلال حملة واسعة وعدد من العمليات المتفرقة والناجحة، تم القاء القبض على عدد من اعضاء خلية نائمة لعصابات داعش الارهابية، يوم امس الاربعاء ، في حلبجة، قضاء سيد صادق، و خورمال وسيروان، وعدد آخر من القرى التابعة لقضاء شارزور".

وتابعت المديرية، "كما تمكنت القوات الأمنية من الإستيلاء على عدد من الاسلحة والمواد المتفجرة كانت المجاميع الارهابية تنوي استخدامها في مخططاتها الارهابية".