الاتحاد الوطني يتهم لاهور شيخ جنكي بالفساد وإيواء المجرمين

شفق نيوز/ كشف مصدر رسمي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاثنين، عن تورط الرئيس المشترك (المعزول) لاهور شيخ جنكي بالعديد من قضايا الفساد والمخالفات القانونية، مبينا انه اساء استخدام السلطة بالضد من المصالح الحزبية والعامة.

يأتي ذلك بعد اقل من ساعة من اعلان الرئيس المشترك (المعزول) لاهور شيخ جنكي عزمه اللجوء الى القضاء لحسم الخلاف مع الرئيس المشترك الاخر بافل طالباني بشأن التهم الموجهة اليه.

نقل الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكوردستاني، عن المصدر المسؤول قوله، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "لاهور شيخ جنكي متهم بإيواء المجرمين والتورط في قضايا فساد متنوعة مطلوب عليها في المحكمة بشكل رسمي".

واضاف ان "لاهور الشيخ جنكي أساء استخدام سلطاته بالضد من مصالح الاتحاد الوطني والمجتمع الكوردستاني وذوي الشهداء".