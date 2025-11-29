إقليم كوردستان يعلن حل معظم أعطال "دانة غاز" استعداداً لضخ الغاز

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارتا الموارد الطبيعية والكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، مساء السبت، حلّ معظم المشكلات الفنية لشركة "دانا غاز" في حقل كورمور بعد تعرضه للقصف قبل يومين، وذلك من أجل استئناف عملية إنتاج الغاز الطبيعي بأسرع وقت ممكن وإيصاله مباشرة إلى محطات إنتاج الكهرباء.

وذكرت الوزارتان في بيان مشترك ورد لوكالة شفق نيوز أنه "بإشراف وكيل وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء، وبحضور المديرين العامين في ديواني الوزارتين وإنتاج الكهرباء ومركز السيطرة في الإقليم والمستشار الاقتصادي، إلى جانب مسؤولي شركة دانا غاز، باشر فريق مشترك من الوزارتين العمل على معالجة المشكلات الفنية في الإنتاج".

وأكدتا أنه "تمّ حلّ معظم تلك المشكلات، من أجل استئناف عملية إنتاج الغاز الطبيعي بأسرع وقت ممكن وإيصاله مباشرة إلى محطات إنتاج الكهرباء. وسنسعى لإبلاغ مواطني كوردستان بأي تطورات في سير العملية".

ومساء أمس الجمعة أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، أنها تكثف جهودها لإعادة مستوى الإنتاج إلى وضعه الطبيعي، مؤكدة أن الكهرباء ستعود بـ"أسرع وقت ممكن".

من جهته أعلن رئيس جمعية المولدات الأهلية في السليمانية، عثمان محمد، السبت، عن تحديد ساعات تشغيل المولدات الأهلية من الساعة الرابعة عصراً ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً، بعد التراجع الكبير لإمداد الطاقة على شبكة الكهرباء الوطنية بالمحافظة بسبب الهجوم الذي استهدف حقل غاز كورمور.

وتعرض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ليلة 26 على 27 من الشهر الجاري، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، وتوقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.