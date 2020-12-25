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اقليم كوردستان يسجل 164 اصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-25T11:13:49+0000
اقليم كوردستان يسجل 164 اصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا

شفق نيوز/ واصل اقليم كوردستان انخفاض معدل الاصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك بحسب الموقف الوبائي الصادر اليوم الجمعة عن وزارة الصحة في الاقليم.

واجرت الوزارة 4998 فحصا جديدا توزعت على هذا النحو: 1550 اربيل، 642 السليمانية، 2757 دهوك، صفر حلبجة، 33 كرميان 16 رابرين.

وسجلت 164 اصابة جديدة بالوباء بواقع: 30 اربيل، 37 السليمانية، 95 دهوك، صفر حلبجة، 1 كرميان، 1 رابرين ليرتفع معها معدل الاصابات منذ تفشي الوباء في الاقليم ولغاية الان الى 102581.

وتعافى 275 مريضا وكما يأتي: 134 اربيل، 15 السليمانية، 119 دهوك، 1 حلبجة، 5 كرميان، 1 رابرين ليكون عدد الذين تماثلوا للشفاء 68454.

وتوفي ثلاثة مصابين وكالاتي: 1 السليمانية، 1 دهوك، 1 كرميان ليصل العدد الكلي للوفيات الى 3362.

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