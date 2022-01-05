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اقليم كوردستان يتسلم قرابة مليار دينار مستحقات مالية للفلاحين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-05T09:34:16+0000
اقليم كوردستان يتسلم قرابة مليار دينار مستحقات مالية للفلاحين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تسلمها صك للوجبة الثامنة من المستحقات المالية للفلاحين عن تسويق محصول القمح للعام 2021.

وقال مدير عام التجارة في الوزارة نوزاد شيخ كامل في بيان إنه بعد استكمال الإجراءات الإدارية عبر مديرية التجارة في مدن الإقليم سيتم توزيع الصكوك في صوامع القمح وحسب الأيام.

وأشار إلى أن المبلغ المالي الذي وصل إلى محافظات الإقليم هو على هذا النحو:

أربيل (350.000000) ثلاثمائة وخمسون مليون دينار.

السليمانية (500.000000) خمسمائة مليون دينار.

دهوك (50.000,000) خمسون مليون دينار.

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