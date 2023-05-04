افتتاح أول مركز لتسجيل اللاجئين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، افتتاح أول مركز لتسجيل اللاجئين.

وأوضح وزير الداخلية ريبر أحمد، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، أن "هذا المشروع سيمكن من تقديم المساعدات للاجئين في إقليم كوردستان وسيقدم المساعدة لأكثر من 100 ألف شخص".

وأضاف أحمد، أن "الإجراءات لغاية الآن غير مناسبة لعودة اللاجئين ونتمنى عودتهم بسلامة بعد تحسن الأوضاع"، مؤكداً أن "حكومة إقليم كوردستان، ستعمل كل ما بوسعها من أجل اللاجئين طوال فترة وجودهم بالإقليم".

وشدد على ضرورة عدم ترك دعم اللاجئين على حكومة الإقليم فقط"، مردفاً بالقول: "العراق ورغم أنه بلد غني إلا أن هناك تقصيراً، ووزارة الهجرة العراقية تتعامل بطريقة لا مسؤولة مع هذا الملف في الإقليم".

وأكد أحمد، أن "حكومة الإقليم تؤيد العودة الطوعية للنازحين واللاجئين ولن تتخذ أي قرار بالعودة القسرية لأناس هم بحاجة إلى مساعدة".

وقال مراسل الوكالة، إن المشروع اُفتتح في بلدة بحركة بمدينة أربيل، وتقوم بها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووزارة الداخلية في حكومة الإقليم وبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وسيعمل المركز الجديد، كمقر شامل لخدمات التسجيل والحماية، مما يسمح للمفوضية بالحصول على بيانات حيوية لتقديم شهاداتها ودعم اللاجئين، وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.

ويمكن للاجئين في المركز، الوصول إلى مكتب المعلومات للتعرف على الخدمات الإنسانية والعامة المتاحة والمساعدة القانونية، كما يمكن للنساء والأطفال الناجين من العنف الحصول على خدمات نفسية اجتماعية متخصصة.