اعتقال متاجرين وضبط بحوزتهم أكثر من 10 كغم مخدرات في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المخدرات في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عدد من الاشخاص المتاجرين بالمواد المخدرة في مناطق عقرة واربيل العاصمة، فضلا عن ضبط اكثر من 10 كيلوغرامات من المواد المخدرة مختلفة الانواع.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه خلال يومين من العمليات المختلفة استطاعت المديرية ضبط 10.5 من المواد المخدرة واعتقال ثلاثة اشخاص بتهمة الاتجار بتلك المواد.

واوضح البيان انه في 4 ايلول الجاري اعتقلت قوات مكافحة المخدرات في حاج عمران ومركز مكافحة المواد المخدرة في عقرة متهمين واسمهما (ف،ا،م) و (ش،ع،س)، وتم ضبط على 7.5 كغم من المواد المخدرة السائلة من نوع كريستال.

واضاف البيان انه في اليوم ذاته تم اعتقال متهم يدعى (ا،ھ،ش) من قبل مديرية مكافحة المواد المخدرة في اربيل، كما تم ضبط كمية 1 كغم من المواد المخدرة من نوع كريستال.

واشار البيان الى ان المتهمين تم اعتقالهم وفقا للمادة 14 من قانون المواد المخدرة وتم تحويلهم الى المحكمة وفتح ملف بالتحقيق معهم.