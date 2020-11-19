اعتقال شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من "الحبوب الممنوعة" في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن اعتقال متهمين اثنين في اربيل بسبب اتجارهما بالحبوب الممنوعة، مشيرة الى ضبط عشرات الالاف من انواع الحبوب عندهما.

وجاء في بيان للمديرية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه "بعد رصد اعلان في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يروج لبيع حبوب ممنوعة تمت متابعة الموضوع بشكل دقيق من قبل المديرية، وتمكنت اليوم الخميس من اعتقال متهمين اثنين يدعيان (ك ح م) و(ج ر ا) مع ضبط (49700) حبة ممنوعة"، لافتا الى انهما كانا ينويان نقل تلك الكمية من السليمانية الى اربيل لتصريفها.

واوضح البيان ان الحبوب الممنوعة عبارة عن كمية (21600) حبة من نوع بيزاكوديل وكمية (13000) حبة من نوع امنيك وكمية (12000) حبة من نوع كولونازبام وكمية (7500) حبة من نوع اكتوكولد وكمية (500) حبة من نوع البرازولام و(60) حبة من نوع انوكسان.