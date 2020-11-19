سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

اعتقال شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من "الحبوب الممنوعة" في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-19T16:11:44+0000
اعتقال شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من "الحبوب الممنوعة" في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن اعتقال متهمين اثنين في اربيل بسبب اتجارهما بالحبوب الممنوعة، مشيرة الى ضبط عشرات الالاف من انواع الحبوب عندهما. 

وجاء في بيان للمديرية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه "بعد رصد اعلان في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يروج لبيع حبوب ممنوعة تمت متابعة الموضوع بشكل دقيق من قبل المديرية، وتمكنت اليوم الخميس من اعتقال متهمين اثنين يدعيان (ك ح م) و(ج ر ا) مع ضبط (49700) حبة ممنوعة"، لافتا الى انهما كانا ينويان نقل تلك الكمية من السليمانية الى اربيل لتصريفها.

واوضح البيان ان الحبوب الممنوعة عبارة عن كمية (21600) حبة من نوع بيزاكوديل وكمية (13000) حبة من نوع امنيك وكمية (12000) حبة من نوع كولونازبام وكمية (7500) حبة من نوع اكتوكولد وكمية (500) حبة من نوع البرازولام و(60) حبة من نوع انوكسان.

related

صور .. وزير تربية اقليم كوردستان يعاقب مدير مدرسة بشدة لهذا السبب

Date: 2019-11-06 08:46:04
صور .. وزير تربية اقليم كوردستان يعاقب مدير مدرسة بشدة لهذا السبب

برلمان اقليم كوردستان يدخل على خط حادثة اغتصاب امرأة معاقة بكركوك

Date: 2020-04-11 11:37:36
برلمان اقليم كوردستان يدخل على خط حادثة اغتصاب امرأة معاقة بكركوك

انطلاق الدراسة في مدن كوردستان بمشاركة مليون و700 ألف طالب

Date: 2019-09-21 08:03:49
انطلاق الدراسة في مدن كوردستان بمشاركة مليون و700 ألف طالب

اقليم كوردستان يناشد الحكومة الاتحادية بإرسال دعم مالي لمواجهة كورونا

Date: 2020-03-15 16:20:39
اقليم كوردستان يناشد الحكومة الاتحادية بإرسال دعم مالي لمواجهة كورونا

حكومة كوردستان تردُّ على عدم انجازها مشروعا واحدا منذ تشكيلها

Date: 2020-09-17 10:03:40
حكومة كوردستان تردُّ على عدم انجازها مشروعا واحدا منذ تشكيلها

اقليم كوردستان يفقد 800 ميغاوط من معدل انتاج الكهرباء

Date: 2020-02-23 17:28:58
اقليم كوردستان يفقد 800 ميغاوط من معدل انتاج الكهرباء

إقليم كوردستان يخفف قيود كورونا ويرفع حظر التنقل

Date: 2020-08-21 07:20:24
إقليم كوردستان يخفف قيود كورونا ويرفع حظر التنقل

نزاهة اقليم كوردستان: الحكم بالسجن على 41 مدانا بقضايا فساد

Date: 2019-12-24 13:39:12
نزاهة اقليم كوردستان: الحكم بالسجن على 41 مدانا بقضايا فساد