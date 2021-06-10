سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعتقال أربعة أشخاص بينهم سوري سرقوا خزينة جامع و200 مثقال من الذهب بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-10T10:00:29+0000
اعتقال أربعة أشخاص بينهم سوري سرقوا خزينة جامع و200 مثقال من الذهب بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان يوم الخميس القاء القبض على ثلاثة أشخاص سرقوا خزينة مسجد في إدارة منطقة "رابرين".

وقالت مديرية الأمن في المنطقة في بيان، إنها ألقت القبض على ثلاثة شبان بتهمة سرقة خزينة مسجد (الشافعي) في ناحية "جوارقورنه".

وأوضح البيان أن المعتقلين أقروا بفعلتهم وأنهم أقدموا على كسر الخزينة وسرقة تبرعات الخيرين الموجودة بداخلها.

ووفقا للبيان فإنه بقرار من القاضي، وبموجب المادة (444) من قانون العقوبات العراقي تم توقيفهم وفتح ملف للتحقيق معهم.

إلى ذلك أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل القاء القبض على شخص سوري الجنسية اقدم على سرقة 200 مثقال من الذهب والتي تزيد قيمتها على 50 ألف دولار أمريكي.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل هوكر عزيز في تسجيل فيديوي بثته المديرية، إن القوات الامنية تمكنت ليلة أمس من اعتقال شخص سوري الجنسية بتهمة سرقة 200 مثقال من الذهب من منزل في ثاني أيام عيد الفطر، مردفا بالقول: إن هذا المتهم قام ببيع تلك الكميات من المعدن النفيس.

وبين أن هذا الشخص كان قد دخل إلى اقليم كوردستان بتاريخ 17 - 4 - 2021، وزعم انه مهندس زراعي، منوها إلى أنه من أصحاب السوابق وارتكب جرائم في سوريا.

related

القبض على أسرة متخصصة بسرقة حقائب وهواتف نقالة للنساء في اربيل

Date: 2021-06-04 10:46:30
القبض على أسرة متخصصة بسرقة حقائب وهواتف نقالة للنساء في اربيل

شرطة دهوك تُعيد 5 كغم من الذهب و25 مليون دينار مسروقة الى صاحبها

Date: 2021-02-04 07:45:48
شرطة دهوك تُعيد 5 كغم من الذهب و25 مليون دينار مسروقة الى صاحبها

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

اربيل تصدر تعليمات جديدة لمواجهة كورونا: الوضع خطير جدا احموا انفسكم

Date: 2020-06-09 23:19:51
اربيل تصدر تعليمات جديدة لمواجهة كورونا: الوضع خطير جدا احموا انفسكم

بتوزيع الكمامات على الكسبة.. أربيل والقنصلية الألمانية تقودان عملية توعية ضد كورونا

Date: 2021-04-06 10:03:28
بتوزيع الكمامات على الكسبة.. أربيل والقنصلية الألمانية تقودان عملية توعية ضد كورونا

حادث يتسبب بقطع الطريق الرئيس بين اربيل – السليمانية

Date: 2019-09-14 19:37:06
حادث يتسبب بقطع الطريق الرئيس بين اربيل – السليمانية

أربيل تقصي شركات لم تلتزم بتخفيض اجور الخدمات بالمجمعات السكنية

Date: 2020-08-17 08:56:47
أربيل تقصي شركات لم تلتزم بتخفيض اجور الخدمات بالمجمعات السكنية

سقوط أكثر من 100 سائح من مرتفعات جبلية في اربيل خلال العيد

Date: 2019-08-15 11:46:27
سقوط أكثر من 100 سائح من مرتفعات جبلية في اربيل خلال العيد