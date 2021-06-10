اعتقال أربعة أشخاص بينهم سوري سرقوا خزينة جامع و200 مثقال من الذهب بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان يوم الخميس القاء القبض على ثلاثة أشخاص سرقوا خزينة مسجد في إدارة منطقة "رابرين".

وقالت مديرية الأمن في المنطقة في بيان، إنها ألقت القبض على ثلاثة شبان بتهمة سرقة خزينة مسجد (الشافعي) في ناحية "جوارقورنه".

وأوضح البيان أن المعتقلين أقروا بفعلتهم وأنهم أقدموا على كسر الخزينة وسرقة تبرعات الخيرين الموجودة بداخلها.

ووفقا للبيان فإنه بقرار من القاضي، وبموجب المادة (444) من قانون العقوبات العراقي تم توقيفهم وفتح ملف للتحقيق معهم.

إلى ذلك أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل القاء القبض على شخص سوري الجنسية اقدم على سرقة 200 مثقال من الذهب والتي تزيد قيمتها على 50 ألف دولار أمريكي.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل هوكر عزيز في تسجيل فيديوي بثته المديرية، إن القوات الامنية تمكنت ليلة أمس من اعتقال شخص سوري الجنسية بتهمة سرقة 200 مثقال من الذهب من منزل في ثاني أيام عيد الفطر، مردفا بالقول: إن هذا المتهم قام ببيع تلك الكميات من المعدن النفيس.

وبين أن هذا الشخص كان قد دخل إلى اقليم كوردستان بتاريخ 17 - 4 - 2021، وزعم انه مهندس زراعي، منوها إلى أنه من أصحاب السوابق وارتكب جرائم في سوريا.