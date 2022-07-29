اطلاق نار بين البيشمركة وحزب العمال غربي دهوك

شفق نيوز/ تعرضت قوات البيشمركة لاستهداف من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني، قرب معبر فيشخابور في بلدة سحيلا إلى الغرب من محافظة دهوك.

قال مصدر من وزارة البيشمركة لوكالة شفق نيوز، إن الحادثة وقعت في وقت متأخر من مساء الخميس، عندما اقترب عدد من عناصر حزب العمال من سواتر قوات البيشمركة وتم تبادل إطلاق النار بين الجانبين ما ادى الى جرح عنصر من البيشمركة، في وقت مازالت خسائر حزب العمال غير معروفة.

وأضاف أن الحادثة وقعت بعد ان حاول عدد من عناصر العماليين الدخول الى أراضي اقليم كوردستان عبر منطقة سحيلا.