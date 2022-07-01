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ارتفاع نسبة الإقبال على الاستثمار بالقطاع الزراعي في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-01T08:12:15+0000
ارتفاع نسبة الإقبال على الاستثمار بالقطاع الزراعي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الزراعة والإقتصاد في إقليم كوردستان بيكرد طالباني، يوم الجمعة، ارتفاع نسبة الإقبال على الاستثمار في القطاع الزراعي في الإقليم سواء على المستوى المحلي ام الخارجي.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة ذكرى مرور عام على افتتاح سوق حقل كوردستان الأسبوعي في محافظة حلبجة.

وقالت الوزيرة في الكلمة، ان "هذه المنطقة أي حلبجة احدى المناطق الذهبية في اقليم كوردستان وهي مليئة بالخير والبركة اذا تمكنا من اعادة المجتمع الذي فيه لمهنته الأصلية وهي الزراعة".

وأضافت ان المستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال الاجانب يقصدون الاقليم ويطلبون من وزارة الزراعة تقديم تسهيلات لهم لإقامة المشاريع.

كما نوهت إلى أن مستوى الاستثمار في قطاع الزراعة وخلال السنوات الثلاث من عمر الحكومة ارتفع من 1.8 بالمئة إلى قرابة 10 بالمئة وهذه طفرة نوعية في مجال الاستثمار على المستوى المحلي والخارجي.

طالباني أكدت ان الاستثمار في الزراعة مداه ليس سريعا ويحتاج الى وقت لتحقيق الاستفادة منه ورغم ذلك نجد إقبالا عليه.

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