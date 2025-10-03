ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وطقس غائم جزئياً في إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعلنت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع تشكل سحب في سماء الإقليم اليوم وغداً.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها سجلت ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة اليوم بمعدل درجتين مقارنة بأمس الخميس، كما أن سرعة الرياح خفيفة إلى معتدلة باتجاه الجنوب الغربي، وطقس غائم جزئياً في مدن الإقليم.

وأشارت إلى أن يوم غدٍ السبت سيكون طقسه أيضاً غائم جزئياً، مع رياح خفيفة إلى معتدلة تهب من الجنوب الغربي، بينما ستشهد درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً مقارنة مع اليوم.

وبينت الهيئة أن درجات الحرارة المسجلة كانت بواقع 37 درجة مئوية في كل من محافظة كركوك وإدارة كرميان المستقلة، و36 درجة في محافظة حلبجة وإدارة زاخو المستقلة، و35 درجة في أربيل، و34 درجة في دهوك، و33 درجة في محافظة السليمانية وإدارة سوران المستقلة، و22 درجة مئوية في منطقة حاجي عمران.