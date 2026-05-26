ارتفاع أسعار الدجاج الحي ونفاد كمياتها تدريجياً في أسواق السليمانية (صور)

شهدت أسواق محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، حركة نشطة وغير مسبوقة في أسواق بيع الدجاج الحي تزامن مع ارتفاع في الأسعار ونفاد المعروض منه تدريجياً، مع حلول عيد الأضحى.

وشهدت الأسواق، خصوصاً بعد الساعة الرابعة عصراً، تراجعاً كبيراً في توفر الدجاج الحي، بعدما تزايدت حركة الشراء خلال اليومين الماضيين عقب الإعلان عن توزيع رواتب شهر أيار/ مايو الجاري، الأمر الذي دفع أعداداً كبيرة من المواطنين إلى التوجه للأسواق لشراء احتياجات العيد.

وقال رياض هورامي، وهو بائع للدجاج المحلي في السليمانية، في تصريح لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "السوق تحركت بصورة كبيرة خلال اليومين الماضيين بعد صرف الرواتب، ما أدى إلى زيادة الطلب بشكل مفاجئ وسحب الكميات التي كانت موجودة في الحقول والأسواق".

وأضاف أن "الدجاج الحي نفد من أغلب الأسواق بعد الساعة الرابعة والنصف عصراً، نتيجة الإقبال المتزايد من المواطنين الذين يستعدون للعيد ويشترون احتياجاتهم الغذائية مبكراً".

وأشار هورامي إلى أن "أسعار الدجاج ارتفعت بشكل ملحوظ، إذ تراوح سعر الكيلوغرام الواحد، بعد ظهر اليوم، بين الأربعة آلاف والستة آلاف دينار، بحسب النوع والحجم".

وأوضح أن "سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة الطلب بشكل كبير خلال فترة قصيرة، مقابل عدم توفر كميات كافية لتغطية حاجة السوق"، متوقعاً أن "تشهد الأسعار استقراراً نسبياً يوم غد في حال وصول دفعات جديدة من الدجاج إلى الأسواق".

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع استعدادات أهالي السليمانية لاستقبال عيد الأضحى، حيث تشهد الأسواق المحلية عادةً خلال هذه الفترة زيادة في الإقبال على المواد الغذائية واللحوم والدواجن، في ظل سعي العائلات لتأمين مستلزمات العيد بعد أشهر من الركود وضعف القدرة الشرائية.