ارتفاع أسعار الدجاج الحي في أسواق إقليم كوردستان

شفق نيوز- السليمانية

شهدت أسواق إقليم كوردستان خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً في أسعار الدجاج الحي، إذ بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 3 آلاف دينار بعد أن ارتفع بمقدار 750 ديناراً مقارنة بالشهر الماضي.

وقال رئيس اتحاد مربي الدواجن في السليمانية وكرميان، نازم عبدالله، لوكالة شفق نيوز، إن "انتشار بعض الفيروسات بين الطيور، إلى جانب دخول فصل الشتاء، كانا من أبرز الأسباب وراء ارتفاع الأسعار"، مضيفاً أن "أسعار الدجاج كانت قد انخفضت سابقاً بشكل ملحوظ، ما تسبب بخسائر لأصحاب المزارع، لكن الأسعار عادت الآن إلى مستوى طبيعي نسبيّاً، إذ يبلغ سعر الكيلوغرام في المزارع نحو 2600 دينار ويُباع للمستهلك بنحو 3 آلاف دينار".

وأشار إلى أن "الطلب على شراء الدجاج الحي ما يزال مرتفعاً بسبب استقرار الأسعار نسبياً داخل الإقليم"، مبيناً أن "إقليم كوردستان يمتلك 1840 حقل دواجن تنتج البيض والدجاج وتزوّد الأسواق المحلية بها بشكل مستمر".

يُذكر أن أسعار الدواجن في الإقليم تتأثر سنوياً بالعوامل الصحية والمناخية، لاسيما خلال فصلي الخريف والشتاء حيث تزداد مخاطر الأمراض الوبائية بين الطيور، ما ينعكس على حجم الإنتاج وكلفته في الأسواق.