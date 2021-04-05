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اربيل تغلق حدودها مع كركوك ونينوى

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-05T21:23:13+0000
اربيل تغلق حدودها مع كركوك ونينوى

شفق نيوز/ قررت محافظة اربيل، اليوم الاثنين، اغلاق جميع المعابر بينها وبين المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق، مطالبة مواطني تلك المناطق بعدم التوجه اليها الا بموجب استثناءات محددة.

وجاء في بيان لغرفة عمليات اربيل ورد لوكالة شفق نيوز، انه التزاما بتوجيهات اللجنة العليا لمواجهة كورونا، فقد قررت اغلاق جميع منافذ محافظة اربيل مع محافظتي كركوك ونينوى.

وأضافت أن هذا القرار يأتي من أجل حماية الامن الصحي لمدينة اربيل وحساسية ومخاطر ارتفاع الاصابات بالسلسلة الجديدة لفيروس كورونا وازياد المخاطر يوما بعد يوم على حياة المواطنين.

وطالبت غرفة عمليات أربيل، مواطنين محافظات الوسط والجنوب العراقي، بعدم التوجه الى اربيل باي شكل من الاشكال لانه لن يتم السماح لهم بالدخول، باستثناء حالات محددة، وذلك بعد اجراء فحص للتأكد من عدم اصابتهم بالوباء. 

واوضح البيان ان الاشخاص والجهات المشمولة بالسماح هم الوكالات والمنظمات التابعة للامم المتحدة والمنظمات الدولية والتحالف والدبلوماسيين والوفود الرسمية وكذلك المواطنين الذين يسكنون مدينة اربيل.

كما سمح البيان للمرضى المحتاجين للعلاج في مستشفيات اربيل، وكذلك التجار والمستثمرين.

واشار البيان الى استمرار العمل التجاري بين اربيل ومحافظات الوسط والجنوب العراقي بشرط الالتزام باجراءات الوقاية.

ونوه البيان الى ان هذه القرارات تدخل حيز التطبيق اعتبارا من الساعة 12 من ليلة 5 / 6 نيسان الجاري.

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